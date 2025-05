Festa del vicinato | tradizioni e condivisione per l’appuntamento in centro storico

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la Festa del Vicinato nel centro storico di Agrigento, promossa dalla Caritas diocesana, un'occasione per riscoprire le tradizioni e rafforzare i legami di comunità. Un momento di condivisione e convivialità per incontrare i vicini e celebrare insieme il senso di appartenenza al quartiere.

Dopo il successo dello scorso anno torna la "Festa del vicinato" nel centro storico di Agrigento, promossa dalla Caritas diocesana. "Non c'è mai tempo per fermarsi e spesso nemmeno per alzare lo sguardo e salutare il proprio vicino di casa": da questa riflessione scaturisce l'idea di organizzare.

