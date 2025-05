Festa del patrono tra sacro e profano

La festa del patrono di Grottazzolina, dedicata alla Beata Vergine del Perpetuo Soccorso, è un evento sentito e ricco di tradizione, tra sacro e profano, che unisce musica, cultura e divertimento nel cuore del centro storico. Un’occasione unica per vivere nel rispetto delle radici locali e godere di manifestazioni coinvolgenti e colorate luminarie a tema.

La festa patronale in onore della Beata Vergine del perpetuo soccorso, una tradizione antica fatta di musica, cultura, occasione d’incontro e tanto divertimento. Per Grottazzolina si tratta della festa più sentita e storica del paese, che si svolgerà nel centro storico alternando varie iniziative, con il paese addobbato a festa con luminarie a tema, con i classici botti, le esibizioni live di gruppi musicali e stand gastronomici, da sottolineare che tutti gli appuntamenti saranno aperti al pubblico. La manifestazione è organizzata dal Comitato festeggiamenti ‘Beata Vergine del Perpetuo Soccorso’ in collaborazione con le altre associazioni del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del patrono tra sacro e profano

Darfo, accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono: due ventenni arrestati per tentato omicidio - Un drammatico episodio ha scosso Darfo, dove un 19enne nordafricano è stato accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per San Faustino.

