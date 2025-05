Festa alla Fondazione Moroni nonna Maria ha compiuto 100 anni

Celebra i 100 anni di Nonna Maria Maso con una festa speciale alla Fondazione Moroni, un importante momento di convivialità e ricordo in città. Una vita di determinazione e amore famigliare, un esempio di forza e tenacia che merita di essere festeggiato.

Ancora una centenaria in città. La signora Maria Maso ha tagliato il traguardo dei cento anni di età., il 18 maggio, ha compiuto 100 anni di età. I festeggiamenti, con i parenti e l’Amministrazione comunale, si sono svolti alla Fondazione Moroni. La sua storia è quella di una donna che ha affrontato la vita con determinazione. Nata in Veneto, si trasferì in Lombardia nel 1955. Dopo un periodo di difficoltà legate all’adattamento nella nuova regione, nel 1962 affrontò la perdita prematura del marito, rimanendo sola con due bambini, uno di soli sette anni e l’altro di cinque mesi. Nonostante le avversità dei primi anni Sessanta, periodo non facile per una giovane vedova, la donna non si arrese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa alla Fondazione Moroni, nonna Maria ha compiuto 100 anni

