Ferrovia Valle Caudina Matera | Adesso basta Prossima settimana nuova interrogazione parlamentare

La ferrovia Valle Caudina e Matera continuano a essere al centro di numerose questioni, con le comunità che chiedono risposte e impegni concreti. La prossima settimana si terrà una nuova interrogazione parlamentare, nel tentativo di fare luce sulle mancanze dell'Eav e ripristinare il dialogo con le popolazioni interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti "Eav sfugge a qualsiasi confronto. Siamo al cospetto di comportamenti che si confermano essere istituzionalmente scorretti oltre che irriguardosi nei confronti delle Comunità". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare il rinvio a tempo indeterminato del tavolo di confronto che si sarebbe dovuto avere a Palazzo Mosti di Benevento, il prossimo 3 Giugno, in tema di ferrovia Valle Caudina, causa la annunciata indisponibilità del Presidente Eav De Gregorio. "Al cospetto dell'ennesimo slittamento sine die della riapertura della tratta – sottolinea il parlamentare caudino – risulta essere quanto meno inopportuno dribblare anche il tavolo tecnico.

Ferrovia Valle Caudina, Fucci: “Inaccettabile dichiarazione di De Gregorio” - Il sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci, presidente dell’Unione della Valle Caudina, critica duramente le dichiarazioni del presidente Eav Umberto De Gregorio riguardo alla ferrovia Valle Caudina. 🔗continua a leggere

