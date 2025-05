Ferrovia Benevento-Napoli Barone lancia la mozione | Linea passi dall’EAV alle RFI

La linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina, fondamentale per migliaia di pendolari, resta chiusa da quattro anni senza una data certa di riapertura, evidenziando la necessità di un intervento urgente. La mozione del Barone Lancia si propone di passare dalla gestione EAV a RFI, offrendo un futuro più sicuro e efficiente per i cittadini sanniti e il trasporto regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “I sanniti meritano rispetto, non è possibile che la linea Benevento-Napoli via ‘valle caudina’ sia chiusa da quattro anni e non ci sia alcuna data certa per la riapertura. Migliaia di pendolari, lavoratori e turisti abbandonati a se stessi, senza più un servizio ferroviario per colpa di una gestione Eav scandalosa e fallimentare”. – Luigi Barone, leader della Lega nel Sannio, tuona così nel corso della conferenza stampa sui trasporti tenuta alla Stazione Appia di Benevento. Il leghista, candidato alle prossime Elezioni Regionali, ha voluto riporre l’attenzione su quella che è una questione che si protrae ormai da anni e che, nonostante il recente taglio del nastro, vede i treni ancora fermi ed un collegamento Benevento-Napoli che stenta a partire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrovia Benevento-Napoli, Barone lancia la mozione: “Linea passi dall’EAV alle RFI”

Benevento, dal 19 maggio Protocollo, Urp e Centralino saranno trasferiti in viale Principe di Napoli - A partire da lunedì 19 maggio, gli uffici del Protocollo Generale, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Centralino di Benevento si trasferiranno nella nuova sede in viale Principe di Napoli n. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ferrovia Benevento Napoli Barone Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tratta Benevento-Cancello, Barone (Lega): Ritardi e bugie, intanto il Sannio resta isolato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrovia Benevento-Napoli via Cancello, Barone: ‘Eav ammette che la linea non aprirà al pubblico prima del 2026’ - che la ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina sarà riaperta al pubblico nel 2026. Finalmente inizia ad emergere qualche mezza verità dopo tante bugie!”. Così Luigi Barone, responsabile ... 🔗Segnala ntr24.tv

Barone (Lega) tuona contro i ritardi lavori della Benevento - Napoli - Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania: domani sarò alla stazione Appia Benevento. "Cinque anni di attesa. Ancora niente treni. Dal marzo 2021 i comuni della Valle Caudina son ... 🔗msn.com scrive

Tratta Benevento-Cancello, mozione della Lega. Barone: “Serve un cambio di passo, linea passi a RFI” - Luigi Barone, responsabile degli Enti Locali per la Lega in Campania, è intervenuto questa mattina nei pressi della stazione Appia di Benevento per denunciare i ritardi nella riattivazione della tratt ... 🔗Si legge su ntr24.tv