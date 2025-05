Ferrari addio Vasseur? Voci clamorose | chi può arrivare

Le voci di un possibile addio di Frédéric Vasseur dalla Ferrari alimentano i rumor sul futuro della squadra, con Christian Horner tra i papabili sostituti. La scuderia di Maranello, sotto il suo controllo, sta valutando alternative per migliorare le prestazioni della SF-25 e mantenere alto il livello competitivo.

La squadra è sotto il suo controllo, pure gli uomini nel team sono stati scelti da lui, ma Frédéric Vasseur in Ferrari è sotto accusa per una SF-25 non all’altezza delle aspettative. E per questo, secondo la Bild, il nome di Christian Horner potrebbe fare al caso di Maranello nel caso di addio del capo squadra francese di Draveil. Horner, fino a due settimane fa, sembrava avesse nuovamente un piede e mezzo fuori dalla Red Bull, che sta dirigendo in pista da oltre 20 anni, ma le voci che lo davano fuori dopo il GP di Imola, in caso di una RB21 non all’altezza con gli aggiornamenti portati, sono andate scemando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it