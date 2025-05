Ferrara Basket pronta per la finale contro Pordenone | promozione in B Nazionale in palio

Ferrara Basket si prepara con determinazione alla finale contro Pordenone, un match cruciale per la promozione in B Nazionale. Con Paolo Piazzi, ex giocatore e vicepresidente, che sottolinea la fiducia e la carica della squadra, questa sfida promette di essere uno degli incontri più emozionanti della stagione.

"Non è così scontato per un atleta giocare una finale, la squadra è pronta e ha le armi giuste per far male a Pordenone ". Da ex giocatore, e ora da vicepresidente di Ferrara Basket, Paolo Piazzi non nasconde la tensione per la serie che decreterà chi sarà promossa in B Nazionale: prima contro seconda, forse l’incrocio più atteso e quello tra le due squadre più forti. "Cerchiamo di tenere a bada l’emozione – sussurra –, voglio arrivare alla partita di domenica col sorriso sulle labbra, perché sappiamo di essere arrivati dove volevamo essere. Ora manca l’ultimo gradino per mettere la ciliegina sulla torta, ma dall’altra parte abbiamo di fronte un’avversaria che gioca bene, ha giocatori di esperienza e secondo me è molto forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara Basket pronta per la finale contro Pordenone: promozione in B Nazionale in palio

Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone: biglietti in vendita - La Ferrara Basket si prepara a sfidare Pordenone nella finale playoff, con i biglietti già in vendita. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone: biglietti in vendita; Serie C, Dierre pronta per la finale: la parola al capitano Luca Laganà ; Adamant Ferrara in finale playoff: la città sogna il ritorno nel basket nazionale; Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone | biglietti in vendita. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ferrara Basket pronta per la finale contro Pordenone: promozione in B Nazionale in palio - Paolo Piazzi, vicepresidente di Ferrara Basket, esprime fiducia per la finale contro Pordenone per la promozione in B Nazionale. 🔗Segnala msn.com

Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone: biglietti in vendita - Ferrara Basket affronta Pordenone in finale playoff. Biglietti disponibili per gara 1 e 2, con prevendita alla Bondi Arena. 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Adamant Ferrara in finale playoff: la città sogna il ritorno nel basket nazionale - L'Adamant Ferrara supera la Sangiorgese e si prepara per la finale playoff, sognando il ritorno nel campionato nazionale. 🔗msn.com scrive

Ferrara Basket - Pall. Torino - Coppa Italia Serie A2 Basket