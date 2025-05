Fernanda Di Nuzzo morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco | Pasquale Piersanti l' ha colpita in casa davanti alla figlia Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto

Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia. La scena si è svolta in casa, dove la vittima ha tentato di fuggire e chiedere aiuto, ma purtroppo è deceduta questa mattina alle 9.

E' morta Fernanda Di Nuzzo, la maestra d'asilo di 61 anni accoltellata ieri dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, alle porte di Torino. La donna è morta questa mattina alle 9. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto

Tentato femminicidio a Torino, resta grave la donna - Restano molto gravi le condizioni di Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, accoltellata ieri pomeriggio a Grugliasco, alle porte di Torino, dal marito Pasquale Piersanti, suo coetaneo. (ANSA) ... 🔗Come scrive ansa.it

Femminicidio a Grugliasco: il marito la uccide. “Mamma è svenuta papà l’ha accoltellata” - È morta questa mattina alle 9 Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo, accoltellata ieri in casa dal marito davanti agli occhi della figlia in un appartamento di via Moncalieri 47, a Grugliasco. La signora ... 🔗Segnala torino.repubblica.it