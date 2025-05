Fernanda Di Nuzzo | la maestra accoltellata a Grugliasco dal marito è morta

Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo di 61 anni, è tragicamente deceduta questa mattina presso l’ospedale Le Molinette di Torino, dopo essere stata accoltellata dal marito a Grugliasco il 28 maggio. Un episodio drammatico che ha scosso la comunità, evidenziando la gravità di un gesto e le conseguenze di questa tragica vicenda.

Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo 61enne accoltellata ieri 28 maggio dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, è morta stamattina all’ospedale Le Molinette di Torino. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: colpita da più fendenti all’addome, era stata sottoposta a un intervento chirurgico con asportazione della milza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo ha colpito la moglie all’addome con più fendenti, davanti alla figlia di 24 anni, che non è stata aggredita. L’aggressione è avvenuta nell’appartamento di famiglia in via Moncalieri 47, al culmine di una lite e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Fernanda Di Nuzzo: la maestra accoltellata a Grugliasco dal marito è morta

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto - Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia - E' morta Fernanda Di Nuzzo, la maestra d'asilo di 61 anni accoltellata ieri dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, alle porte di Torino. La donna è morta questa mattina alle ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Fernanda Di Nuzzo: la maestra accoltellata a Grugliasco dal marito è morta - Pasquale Piersanti ha colpito la moglie davanti alla figlia L'articolo Fernanda Di Nuzzo: la maestra accoltellata a Grugliasco dal marito è morta proviene da Open. 🔗Lo riporta msn.com

Fernanda, maestra accoltellata dal marito a Grugliasco: resta grave alle Molinette - Tentato femminicidio in via Moncalieri 47: la donna ha cercato di fuggire tra le scale urlando “Aiuto”. Arrestato il marito, Pasquale Piersanti, ora indagato per tentato omicidio ... 🔗Si legge su giornalelavoce.it