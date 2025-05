Fermato in auto per un controllo tenta la fuga e ferisce poliziotto | arrestato

Fermato durante un controllo di polizia a Bari, un uomo ha tentato di fuggire e ha ferito un agente, riportando però lesioni lievi. L'arresto è stato immediatamente effettuato, sottolineando le tensioni e i rischi legati alla sicurezza stradale e alle operazioni di polizia.

Fermato per un controllo di polizia, finge di arrestare la marcia ma poi riparte. E' accaduto ieri, 28 maggio, in zona Policlinico a Bari. Nell'intervento, un poliziotto è rimasto ferito: le lesioni riportate, fortunatamente, sarebbero state lievi. L'uomo alla guida del veicolo è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fermato in auto per un controllo, tenta la fuga e ferisce poliziotto: arrestato

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - A Torre del Greco, un 33enne con precedenti penali è stato arrestato durante un controllo di polizia. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fermato a Ostiglia con l'auto piena di armi tra cui un machete di 55 cm, i dettagli della perquisizione; Avellino, aggredisce i carabinieri e poi tenta la fuga: arrestato; Trovati con la droga nell'auto e in casa, poi uno tenta la fuga: arrestati due ragazzi; Tenta di rubare della merce all’interno di un furgone: 32enne arrestato dai Carabinieri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fermato in auto per un controllo, tenta la fuga e ferisce poliziotto: arrestato - E' accaduto nella giornata di ieri, 28 maggio, in zona Policlinico: l'uomo, dopo aver finto di fermarsi, sarebbe ripartito ad alta velocità. Nell'intervento un agente ha riportato lievi ferite ... 🔗Come scrive baritoday.it

Pavia, tenta di strangolare la fidanzata. Fermato dai passanti e dalla Polizia | video - Fino all’intervento di alcuni passanti che lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo, rapido, della Polizia che lo ha fermato, non senza fatica ... 🔗Segnala panorama.it

Brescello, fermato mentre tenta furto in azienda agricola - Ma è stato subito fermato dai carabinieri. Non è riuscito a fornire giustificazioni sulla sua presenza in quel luogo. E’ stato identificato e denunciato. Il sopralluogo ha permesso di scoprire ... 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it