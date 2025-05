Fermata unica per bus e pullman Anas boccia l’idea | Pericoloso

Nuova unione delle fermate di bus e pullman sulla via Aretina, nonostante le perplessità di ANAS e Città Metropolitana, solleva preoccupazioni sulla sicurezza. L'idea di accorpare i punti di sosta in un'unica fermata può sembrare comoda, ma rischia di creare situazioni pericolose per gli utenti.

Nuova fumata nera sull’accorpamento delle fermate di bus e pullman in un unico punto sulla via Aretina, all’altezza del Girone, così da permettere agli utenti di poter salire indifferentemente sul primo mezzo in transito che li porta a destinazione. Una volta risolti, dopo vari sopralluoghi, le perplessità da Città Metropolitana, a mettersi di traverso stavolta è Anas. Lo spazio individuato, quello dove prima erano presenti i cassonetti e che si trova poco a monte da dove oggi già fermano i pulman extraubani, è ritenuto dall’Ente gestore della strada statale pericoloso per gli utenti. "In un incontro che si è tenuto a ottobre, ci è stato fatto osservare che la fermata sarà in piena carreggiata e quindi - ha spiegato l’assessore ai trasporti Andrea Cammelli - la soluzione non garantisce la sicurezza di chi è in attesa dei bus". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fermata unica per bus e pullman. Anas boccia l’idea: "Pericoloso"

