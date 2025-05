Ferito alla testa con un coltello in una maxi rissa 21enne finisce in ospedale | fermato uno degli aggressori

Durante una violenta maxi rissa alla stazione di Luino, un giovane di 21 anni è stato ferito gravemente alla testa con un coltello e successivamente ricoverato in ospedale. Uno degli aggressori è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, segnando un episodio di estrema gravità nella zona.

Ieri sera un giovane è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 21enne durante una maxi rissa che si è verificata alla stazione ferroviaria di Luino, in provincia di Varese. Per lui l'accusa è quella di tentato omicidio aggravato.

