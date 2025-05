Fenice S r l | 64 mln investiti da Ferragni restyling e negozio chiuso a Roma

Chiara Ferragni investe 64 milioni di euro nel restyling del suo brand Fenice S.r.l., chiudendo temporaneamente il negozio di Roma. Questo ambizioso progetto non è solo un semplice rinnovamento, ma un chiaro segnale di come le icone della moda stiano evolvendo per rimanere competitive in un mercato in continua trasformazione. La riflessione su identità e innovazione è più che mai attuale: cosa ci aspetta nel futuro della moda?

Fenice S.r.l., la società titolare del marchio di Chiara Ferragni, annuncia un ambizioso percorso di rilancio aziendale e un completo restyling del brand, da attuarsi nel secondo semestre. La scelta di rinnovare l’immagine del marchio fa parte di una strategia a lungo termine, volta a rafforzare il posizionamento e a consolidare la presenza sul mercato . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fenice S.r.l.: 6,4 mln investiti da Ferragni, restyling e negozio chiuso a Roma

Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 6,4 milioni

Chiara Ferragni guida il rinnovamento del marchio Fenice, di cui detiene il 99%, attraverso un aumento di capitale di 64 milioni di euro.

Chiara Ferragni, Fenice annuncia il restyling del brand: aumento di capitale da 6,4 milioni

Secondo msn.com: L’influencer ha sottoscritto interamente un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. Il piano di rilancio sarà «già visibile» nel secondo semestre dell'anno ...

