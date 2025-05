Femminicidio nel torinese marito accoltella la moglie davanti alla figlia

Tragedia nel torinese: una donna di 61 anni, maestra di asilo, è deceduta dopo essere stata accoltellata dal marito davanti alla figlia a Grugliasco. Questo femminicidio evidenzia ancora una volta la dolorosa diffusione della violenza di genere nel nostro Paese.

TORINO (ITALPRESS) – E’ morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco, in provincia di Torino. Ricoverata in condizioni gravissime è deceduta in ospedale. La donna, 61 anni, era una maestra di asilo. Colpita più volte all’addome, è stata sottoposta a intervento chirurgico con asportazione della milza, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima era stata accoltellata davanti alla figlia di 24 anni, che ha dato l’allarme. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Femminicidio nel torinese, marito accoltella la moglie davanti alla figlia

