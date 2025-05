Femminicidio Martina Carbonaro papà di Alessio Tucci chiede scusa | Fossi in loro non accetterei il perdono

Dopo l’omicidio di Martina Carbonaro, il padre di Alessio Tucci ha spezzato il silenzio chiedendo perdono, ma dichiarando di non abbandonare suo figlio. Una confessione che ha suscitato molte riflessioni nel pubblico, suscitando dibattiti sulla responsabilità e il perdono in contesti di dramma familiare.

Dopo l’omicidio di Martina Carbonaro, il padre di Alessio Tucci rompe il silenzio: “Chiedo perdono, ma non abbandono mio figlio”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Martina Carbonaro, papà di Alessio Tucci chiede scusa: "Fossi in loro non accetterei il perdono"

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

