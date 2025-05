Femminicidio Martina Carbonaro la sua prof | Come docente mi sento tradita Trasformerò il dolore in impegno

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, una giovane di appena 14 anni, ha sconvolto l'intera comunità e riaperto il dibattito sulla violenza di genere. La professoressa, profondamente colpita, promette di trasformare il dolore in impegno, ricordando l'affetto e l'umanità che Martina rappresentava.

«Prof. Carbonaro, no Carbonara. E dai Martina, a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara. Scherzavamo sempre». Inizia così il post su Facebook della professoressa di Martina Carbonaro, la studentessa di soli 14 anni, vittima di femminicidio. L’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, è stato fermato ieri e ha confessato di averla uccisa. La professoressa, con parole piene di dolore e rabbia, ha voluto condividere sui social il ricordo della ragazza. « Non lo accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte», scrive la docente Carla Caputo. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Femminicidio Martina Carbonaro, la sua prof: «Come docente mi sento tradita. Trasformerò il dolore in impegno»

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Martina Carbonaro, l'ex confessa il delitto: assassinata brutalmente forse con una pietra; «L'ho uccisa perché mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il post della sua professoressa: “Non lo accetto”; Martina Carbonaro, morire uccisa a 14 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cecchettin: «Martina Carbonaro aveva 14 anni. Anche il suo assassino era giovanissimo. L'età è un segnale chiaro: dobbiamo intervenire prima» - VENEZIA\PADOVA - «Martina Carbonaro aveva 14 anni. Anche il suo assassino era giovanissimo. La diminuzione dell'età di chi uccide e di chi viene uccisa non è un ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Cosa sappiamo del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola - Nella notte tra martedì e mercoledì Alessio Tucci, un 18enne di Afragola, in provincia di Napoli, ha confessato il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, con cui aveva avuto una relazione. Tucci ... 🔗ilpost.it scrive

L'omicidio di Martina Carbonaro, le reazioni: «La sua storia non deve essere dimenticata» - Una comunità sotto choc per l'omicidio della giovane Martina Carbonaro, ad Afragola. In queste ore numerosi messaggi di addio e di riflessione dopo la morte della 14enne. Su ... 🔗Riporta msn.com

Femminicidio Martina Carbonaro, l’avvocato di Tucci: «Ha pianto quando ha confessato»