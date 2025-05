Femminicidio Martina Carbonaro la rabbia di Giorgia Meloni che chiede giustizia | Dobbiamo fare di più

Giorgia Meloni esprime il suo sgomento e la sua rabbia per il femminicidio di Martina Carbonaro, sottolineando l'urgenza di fare di più per combattere la violenza di genere. La premier invita a un cambiamento culturale necessario per prevenire tragedie simili in futuro.

Giorgia Meloni sul caso Martina Carbonaro: il dolore profondo e l'appello a un cambiamento culturale contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Martina Carbonaro, la rabbia di Giorgia Meloni che chiede giustizia: "Dobbiamo fare di più"

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

