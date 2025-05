Femminicidio Martina Carbonaro Giovanna Martelli | Il contrasto alla violenza di genere sia una priorità per il nostro Paese

Il femminicidio di Martina Carbonaro rappresenta un drammaticorichiamo sulla grave emergenza della violenza di genere nel nostro Paese. Giovanna Martelli sottolinea l’importanza di adottare azioni incisive, partendo dal miglioramento delle condizioni lavorative delle donne, in particolare al Sud, dove l’occupazione femminile è ancora troppo bassa.

"Il contrasto alla violenza maschile contro le donne deve essere una priorità per il nostro Paese. Servono azioni incisive che riguardino la condizione femminile, a partire dal lavoro: al Sud lavora meno di una donna su tre. La Campania è la regione europea con il tasso di occupazione femminile più basso". E' la riflessione di Giovanna Martelli, segretaria generale della Fondazione Rut. Martina Carbonaro era una ragazzina, di soli 14 anni, che voleva lasciare un ragazzo. Ad ucciderla con una pietra è stato lui. Lui che non lo accettava. "Questa non è una tragedia isolata, non è un fatto di cronaca raccapricciante.