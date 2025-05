Femminicidio di Martina Meloni raccoglie l’appello di Schlein | Dobbiamo fare di più tutti insieme

Il tragico femminicidio di Martina Meloni ha scosso l'intera società, portando alla ribalta l'urgenza di affrontare con maggiore fermezza il fenomeno della violenza di genere. La premier Giorgia Meloni ha risposto all'appello di Elly Schlein, sottolineando la necessità di agire insieme e in modo più deciso per proteggere le vittime e prevenire simili tragedie.

Roma, 29 maggio 2025 - "Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte", ha scritto sui social Giorgia Meloni commentando l'omicidio della 14enne di Afragola (Napoli), "un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano". La premier ha così risposto all'appello della segretaria Dem, Elly Schlein che in un video pubblicato sui social si era rivolta alla premier: "Mi rivolgo ancora una volta alla presidente del Consiglio Meloni almeno si questo, almeno per il contrasto alla violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese.