Femminicidio di Afragola Meloni | Serve una svolta culturale

Il femminicidio di Afragola, che ha colpito la giovane Martina Carbonaro a soli 14 anni, evidenzia la necessità di una svolta culturale contro la violenza di genere. Giorgia Meloni ha richiamato l'attenzione sull'importanza di prevenire queste tragedie e proteggere le donne, chiamando a un impegno condiviso contro la violenza domestica e i femminicidi.

Giorgia Meloni è intervenuta via social sul tremedo caso di cronaca di Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra dal suo ex fidanzato ad Afragola. «Martina aveva solo 14 anni. Aveva la vita davanti, i sogni, le amicizie, la scuola. Le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato, uccisa brutalmente da chi diceva di volerle bene», ha scritto la premier, parlando di «delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano» e di «un male profondo, che non possiamo né ignorare né normalizzare: la violenza cieca e possessiva che troppo spesso si abbatte sulle donne, anche sulle più giovani». 🔗 Leggi su Lettera43.it