Femminicidio di Afragola il papà del killer | Alessio era innamorato di Martina

Il femminicidio di Afragola ha scosso profondamente la comunità, con il padre del giovane killer, Domenico Tucci, che ha rivelato come Alessio fosse innamorato di Martina. La tragica vicenda evidenzia le drammatiche conseguenze di un amore sfuggito di controllo e solleva importanti questioni sulla tutela delle giovani vittime di violenza.

« Alessio era innamorato di Martina». Lo ha detto Domenico Tucci, padre del 19enne che ha ucciso a colpi di pietra l'ex fidanzata 14enne Martina Carbonaro. «Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie», ha dichiarato Domenico Tucci. «Voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato da Martina, era innamorato. Stavano crescendo insieme. Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto».