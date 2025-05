Femminicidio ad Afragola Meloni | Violenza che lascia senza fiato serve svolta culturale Il suo post

La tragica storia di femminicidio ad Afragola, con l’omicidio di Martina Carbonaro, ha suscitato forte sgomento e richiama l’urgenza di una svolta culturale contro la violenza sulle donne. La premier Giorgia Meloni ha espresso dolore e condanna, sottolineando la necessità di intervenire per prevenire simili tragedie e tutelare le vittime.

La premier interviene dopo l'omicidio della giovane Martina Carbonaro. Giorgia Meloni è intervenuta sul femminicidio avvenuto ad Afragola, esprimendo dolore e sgomento per la tragica uccisione di Martina Carbonaro, appena 14 anni, assassinata brutalmente dal suo ex fidanzato con un masso. "Una violenza che lascia senza fiato". La presidente del Consiglio ha pubblicato un messaggio su X (ex Twitter) per commentare l'atroce delitto: "Martina aveva solo 14 anni. Aveva la vita davanti, i sogni, le amicizie, la scuola. Le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato, uccisa brutalmente da chi diceva di volerle bene".