Femminicidio a Grugliasco Fernanda Di Nuzzo uccisa in casa dal marito

Tragico femminicidio a Grugliasco, dove Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, è deceduta dopo essere stata accoltellata dal marito nell'abitazione di famiglia. La vittima, maestra d’asilo, è morta giovedì mattina all'ospedale Molinette di Torino, suscitando grande commozione e preoccupazione per la crescente piaga della violenza domestica.

È morta giovedì mattina all’ospedale Molinette di Torino Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di 61 anni accoltellata ieri dal marito, Pasquale Piersanti, nell’abitazione di famiglia a Grugliasco, alle porte del capoluogo piemontese. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30. In casa c’era anche la figlia 24enne della coppia, che ha dato l’allarme insieme ad alcuni vicini. La donna, colpita da più fendenti all’addome, aveva tentato di fuggire salendo le scale del condominio e chiedendo aiuto, prima di accasciarsi priva di sensi. Trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso, era arrivata in arresto cardiaco per shock emorragico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo uccisa in casa dal marito

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto - Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia. 🔗continua a leggere

