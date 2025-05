Femminicidio a Grugliasco | Fernanda Di Nuzzo non ce l’ha fatta accoltellata dal marito

Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, maestra di 61 anni, è deceduta dopo essere stata brutalmente accoltellata dal marito nel loro domicilio. Un grave caso di femminicidio avvenuto in ambiente domestico, che mette ancora una volta in evidenza la problematica della violenza di genere.

Un’aggressione brutale tra le mura domestiche. Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo di 61 anni, non ce l’ha fatta. Dopo l’aggressione avvenuta a Grugliasco, in provincia di Torino, da parte del marito Pasquale Piersanti, la donna è deceduta questa mattina all’ospedale Molinette. Era giunta al pronto soccorso in condizioni disperate, già in arresto cardiaco a causa di un’emorragia interna provocata dalle profonde ferite all’addome. Il dramma in presenza della figlia. L’aggressione si è consumata alle 18:30 nell’appartamento della coppia, al terzo piano di una palazzina. In casa era presente la figlia 24enne della coppia (affetta da sindrome di Down), mentre l’altro figlio era assente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo non ce l’ha fatta, accoltellata dal marito

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto - Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Grugliasco Fernanda Nuzzo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Femminicidio a Torino, morta in ospedale la 61enne accoltellata dal marito: l'aggressione davanti alla figlia; Grugliasco, è morta la donna accoltellata dal marito; E' morta la 61enne accoltellata dal marito a Grugliasco; Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo accoltellata davanti alla figlia disabile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo uccisa in casa dal marito - È morta giovedì mattina all’ospedale Molinette di Torino Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di 61 anni accoltellata ieri dal marito, Pasquale Piersanti, nell’abitazione di famiglia a Grugliasco, al ... 🔗Scrive msn.com

Femminicidio di Fernanda Di Nuzzo a Grugliasco, morta la maestra accoltellata dal marito Pasquale Piersanti - Fernanda Di Nuzzo è l’ultima vittima di femminicidio in Italia. La 61enne maestra d’asilo, accoltellata mercoledì dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, è deceduta giovedì mattina all’ospedale Mo ... 🔗Secondo informazione.it

Femminicidio a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo morta in ospedale per le coltellate sferrate dal marito Pasquale Piersanti - Non ce l'ha fatta Fernanda Di Nuzzo, la 61enne massacrata di coltellate nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, in casa in via Moncalieri 47, in borgata Gerbido a Grugliasco. I medici ... 🔗Scrive torinotoday.it