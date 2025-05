Femminicidio a Afragola il padre del 19enne | ‘Era innamorato ha perso la testa per una chat’

Tragedia ad Afragola, dove il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, ha sconvolto l’intera comunità. Il padre del giovane aggressore, Alessio Tucci, ha confessato di aver perso la testa per una chat, chiedendo scusa e mostrando il dolore di una famiglia distrutta da questa terribile tragedia.

Il papà di Alessio Tucci: ‘Chiedo scusa a tutti, siamo distrutti’. Un’intera comunità ancora sconvolta e una famiglia distrutta da una tragedia che ha spezzato la vita di una ragazza di appena 14 anni. A Afragola, in provincia di Napoli, si continua a piangere Martina Carbonaro, uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Il giovane ha confessato di averla uccisa con una pietra, dopo averla attirata in una trappola. ‘Ha visto una chat di un altro ragazzo ed ha perso il controllo’. « Chiedo scusa a tutti, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina era come una figlia per me e mia moglie» – ha dichiarato Domenico Tucci, il padre del ragazzo, ai giornalisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Afragola, il padre del 19enne: ‘Era innamorato, ha perso la testa per una chat’

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio. - Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio. 🔗continua a leggere

