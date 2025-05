Femminicidi Zanella | Inasprire le pene non serve Meloni indichi come realizzare la svolta culturale che auspica – L’intervista

L'aumento dei femminicidi in Italia rappresenta una drammatica emergenza sociale, e mentre si discute di inasprire le pene, molte voci, come quella di Meloni, sottolineano l'importanza di una vera svolta culturale. L'intervista a Martina Carbonaro evidenzia come la prevenzione e l'educazione siano le chiavi per combattere questa piaga, più ancora delle sanzioni punitive.

Il nome di Martina Carbonaro è solo l'ultimo che si aggiunge alla lunga lista delle donne che hanno perso la vita per mano di un uomo. Dall'inizio dell'anno le vittime di femminicidi in Italia sono più di quindici, di cui sei solo nei primi due mesi del 2025. Una realtà che si scontra anche con le lentezze della politica, che ha iniziato con difficoltà a cercare risposte. Quest'anno, in occasione della Festa della Donna, il governo Meloni ha presentato, al termine di un Consiglio dei ministri, il disegno di legge sulla violenza di genere. La novità più dirompente del ddl prevede l'istituzione del delitto di femminicidio nell'ordinamento giuridico italiano come fattispecie autonoma, separata dall'omicidio.