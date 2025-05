Femminicidi strage infinita | un’altra vittima a Grugliasco Marito ammazza una maestra d’asilo davanti alla figlia down

Tragedia a Grugliasco: una donna di 61 anni, Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo, è stata brutalmente uccisa dal marito durante un violento episodio familiare. Un'altra vittima della crescente piaga dei femminicidi, che continuano a mietere vittime innocenti e a sconvolgere le comunità italiane.

Femminicidi, strage infinita. Non ce l’ha fatta la donna di 61 anni, Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo, ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di ieri a Grugliasco, Torino, al culmine di una lite. Giunta in ospedale in gravissime condizioni, è morta questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. Ferita all’addome con diversi fendenti, era arrivata in ospedale in arresto cardiaco per shock emorragico ed era stata sottoposta a intervento chirurgico per l’asportazione della milza. A dare l’allarme, a quanto si è appreso, sarebbe stata prima la figlia della coppia, ventiquattrenne, che era in casa al momento della tragedia, e successivamente una vicina di casa che avrebbe visto la donna ferita mentre cercava di scappare lungo le scale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Femminicidi, strage infinita: un’altra vittima a Grugliasco. Marito ammazza una maestra d’asilo davanti alla figlia down

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi Strage Infinita Altra Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Strage infinita, già 18 i femminicidi nel 2025. Padre di Ilaria Sula: Ragazze ammazzate per nulla; Trovata morta Martina Carbonaro. L'ex confessa: 'L'ho uccisa perché mi ha lasciato'; Martina uccisa a 14 anni a colpi di pietra dall'ex fidanzato che aveva partecipato alle ricerche; Femminicidi da inizio anno più di 15 vittime | le loro storie Le istituzioni assumano il compito di prevenire queste tragedie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Femminicidi, strage infinita: un'altra vittima a Grugliasco. Marito ammazza una maestra d'asilo davanti alla figlia down - Il femminicidio dopo una lite. La vittima è stata portata in ospedale in gravissime condizioni, ma non ce l'ha fatta Una lite culminata in un femminicidio: mercoledì pomeriggio una… Leggi ... 🔗Come scrive informazione.it

Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo accoltellata davanti alla figlia disabile - Non ce l'ha fatta Fernanda Di Nuzzo. La donna, accoltellata all'addome dal marito, Pasquale Piersanti, nel tardo pomeriggio di ieri al culmine di una lite si è spenta all'ospedale Molinette di Torino ... 🔗Riporta informazione.it

Femminicidi, da inizio anno più di 15 vittime: le loro storie. «Le istituzioni assumano il compito di prevenire queste tragedie» - Accoltellate, strangolate, colpite con forbici o sassi. Non si ferma la strage infinita delle donne, molte volte per mano di mariti o ex compagni. Dall'inizio dell'anno le vittime ... 🔗Lo riporta leggo.it