La lotta contro la violenza di genere richiede unità e determinazione. Elly Schlein invita Giorgia Meloni a collaborare per una legge che possa davvero fare la differenza, un passo cruciale in un momento in cui i femminicidi continuano a scuotere la società. Questo appello non è solo politico, ma rappresenta una chiamata all’azione per tutti noi: è il momento di trasformare le parole in fatti e proteggere le donne. Unisciti a questo cambiamento!

ROMA (ITALPRESS) – “Sul contrasto alla violenza di genere mi sono rivolta una volta ancora alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le ho detto, almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti insieme al Paese. Abbiamo votato insieme sulla repressione, proviamo a presentare una legge da votare subito che introduca l’educazione al rispetto alle differenze obbligatorie in tutte le scuole d’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Non possiamo continuare ad assistere questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Femminicidi, Schlein a Meloni “Lavoriamo a una legge anti-violenza”

Femminicidio ad Afragola, parla Meloni: “Delitto spietato, mi colpisce come genitore. Violenza cieca e possessiva, occorre svolta culturale”

Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, un tragico delitto spietato, ha scosso profondamente l'intera comunità e riacceso il dibattito sulla violenza di genere.

