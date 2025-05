Femminicidi Meloni si schiera | Dobbiamo fare di più tutti insieme L’appello accorato

In un momento di profondo dolore per il femminicidio di Martina Carbonaro, la premier Giorgia Meloni si schiera contro la violenza sulle donne, insieme a un accorato appello per fare di più. È fondamentale unirsi tutti insieme per contrastare questa terribile piaga e proteggere le vittime.

Nel giorno in cui l’Italia piange Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa brutalmente dal fidanzato, il dolore si intreccia con le parole della premier Giorgia Meloni, che affida ai social un messaggio di forte impatto. “Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza. Alla Giustizia il compito di intervenire con la massima severità. Alle Istituzioni il dovere di non voltarsi dall’altra parte”, scrive. La presidente del Consiglio sottolinea che “sono molti i provvedimenti che abbiamo approvato finora per tentare di fermare questo male, ma dobbiamo essere consapevoli che le norme non saranno mai sufficienti se non daremo vita ad una profonda svolta culturale e sociale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Femminicidi, Meloni si schiera: “Dobbiamo fare di più tutti insieme”. L’appello accorato

