Femminicidi la paura dell’ergastolo può salvare le donne?

Il femminicidio rappresenta una drammatica emergenza in Italia, e l'ipotesi di un ergastolo come deterrente potrebbe contribuire a salvare vite. Tuttavia, un gruppo di 80 giuriste italiane ha contestato alcune proposte del governo, chiedendo modifiche per garantire una risposta più efficace e giusta contro la violenza di genere.

Il reato di femminicidio, su cui il governo è al lavoro, è stato indicato come un possibile deterrente per fermare la strage di donne che ogni anno si verifica nel nostro Paese. Eppure, un gruppo di 80 giuriste italiane, docenti in varie università del Paese, ha presentato un appello per modificare il documento e migliorarlo con l'introduzione di norme che possano prevenire i femminicidi e non solo punirli. In alcun paesi del Sud America il resto è riconosciuto da circa un decennio, eppure ogni anno continuano a morire donne per mano di uomini. Nei Paesi del Nord Europa, invece, la mancanza del riconoscimento del reato costringe migliaia di donne a non denunciare e lasciare impuniti i propri aggressori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidi, la paura dell’ergastolo può salvare le donne?

Femminicidi, in Italia nessun boom e patriarcato, fenomeno in continuo calo, nel 2024 morti 206 uomini e 113 donne; anche a Milano reati in discesa - Nel 2024, i femminicidi in Italia sono in costante diminuzione, con 113 donne e 206 uomini morti, e anche a Milano i reati sono in calo. 🔗continua a leggere

