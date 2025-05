Femminicidi fiaccolata per Martina mentre a Torino muore donna accoltellata dal marito

Di fronte a una drammatica escalation di femminicidi, migliaia di persone ad Afragola partecipano a una fiaccolata solidale per Martina, la 14enne uccisa dall'ex, mentre a Torino una donna di 61 anni muore dopo essere stata accoltellata dal marito. Due tragedie che evidenziano l'urgenza di contrastare la violenza di genere in Italia.

Non si arresta la lunga scia di femminicidi. Ad Afragola in migliaia partecipano alla fiaccolata per Martina, la 14enne uccisa dall’ex, mentre a Torino non ce l’ha fatta la donna di 61 anni accoltellata ieri dal marito. Servizi di Antonella Mitola e Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidi, fiaccolata per Martina, mentre a Torino muore donna accoltellata dal marito

