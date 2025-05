Femminicidi da inizio anno più di 15 vittime | le loro storie Le istituzioni assumano il compito di prevenire queste tragedie

Dall'inizio dell'anno, sono più di 15 le donne uccise in femminicidi, molte delle quali vittime di violenze domestiche e tragici omicidi da parte di partner o ex. È urgente che le istituzioni assumano un ruolo più attivo nella prevenzione di queste tragedie e nel proteggere le donne dalla violenza.

Accoltellate, strangolate, colpite con forbici o sassi. Non si ferma la strage infinita delle donne, molte volte per mano di mariti o ex compagni. Dall'inizio dell'anno le vittime di.

Femminicidi, in Sicilia Schifani firma un emendamento per la retroattività della norma: maggiori benefici per le vittime - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha firmato un emendamento per migliorare i benefici a favore delle donne vittime di violenza, introducendo la retroattività nell’articolo 118 della legge regionale 3/2024. 🔗continua a leggere

