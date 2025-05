Fedez super ospite al congresso di Forza Italia Maurizio Gasparri | Parlerà di disagio giovanile

Fedez sarà il super ospite al congresso dei giovani di Forza Italia, in programma sabato 31 maggio a Roma, per affrontare il tema del disagio giovanile. L'evento vedrà anche la partecipazione di Maurizio Gasparri, che seguirà l'intervento del rapper. Un'occasione unica per discutere delle sfide degli giovani nel contesto politico attuale.

Fedez è il super ospite del congresso dei giovani di Forza Italia che si terrà sabato 31 maggio a Roma, . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Fedez super ospite al congresso di Forza Italia, Maurizio Gasparri: “Parlerà di disagio giovanile”

Fedez super-ospite al congresso di Forza Italia Giovani. Gasparri: «Ci ho parlato di disagio giovanile» - Fedez sarà il superospite al congresso nazionale di Forza Italia Giovani, dove discuterà di disagio giovanile. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fedez super-ospite al congresso di Forza Italia Giovani. Gasparri: «Ci ho parlato di disagio giovanile; Fedez «super ospite» al congresso di Forza Italia giovani (e la pace fatta con Gasparri); “Abbiamo invitato un super ospite”: Fedez al congresso dei Giovani di Forza Italia; Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fedez «super ospite» al congresso di Forza Italia giovani (e la pace fatta con Gasparri) - Il rapper sarà protagonista al vertice dei giovani berlusconiani. Il capogruppo al Senato: «Da lui mi dividono molte cose sul suo stile di vita, ma...» ... 🔗msn.com scrive

Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: lo ha annunciato Maurizio Gasparri - L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto sul disagio giovanile. Il senatore: «Con Fedez in passato abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati» ... 🔗Lo riporta vanityfair.it

Tarallucci e vino: Fedez sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia - Ora, su invito di Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, Fedez sarà a quanto pare ospite del congresso nazionale dei giovani di Forza Italia di sabato 31 maggio a Roma. 🔗Secondo rollingstone.it