Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia | lo ha annunciato Maurizio Gasparri

Fedez sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, come annunciato da Maurizio Gasparri, per promuovere un dialogo sul disagio giovanile. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto tra musica e politica, rafforzando l'impegno per le nuove generazioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto sul disagio giovanile. Il senatore: «Con Fedez in passato abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: lo ha annunciato Maurizio Gasparri

“Sul cuscino c’erano tracce di sperma che non sono mai state analizzate, ecco perché”: parla Raffaele Sollecito, ospite di Fedez a Pulp Podcast - Nel recente episodio di "Pulp Podcast", Raffaele Sollecito, noto per il caso di omicidio di Meredith Kercher, torna a parlare di elementi trascurati nel suo processo. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: lo ha annunciato Maurizio Gasparri; Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia; Fedez ospite a sorpresa al congresso di Forza Italia Giovani, Gasparri: Parleremo di disagio giovanile; Fedez ospite dei giovani di Forza Italia: l'annuncio a sorpresa di Gasparri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez e Gasparri: un incontro inaspettato al Congresso di Forza Italia - Fedez e Maurizio Gasparri si incontrano al Congresso di Forza Italia, parlando di disagio giovanile e salute mentale. 🔗Si legge su notizie.it

Fedez ospite a sorpresa al congresso di Forza Italia Giovani, Gasparri: “Parleremo di disagio giovanile” - Fedez sarà ospite d'eccezione al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, in programma sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma ... 🔗fanpage.it scrive

Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia - L’annuncio di Maurizio Gasparri: “Abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite” ... 🔗Riporta msn.com

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fedez e gli audio pubblicati: “E’ narcisismo ed esibizionismo”