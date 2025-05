Fedez e Gasparri scoppia la pace | lo scambio di favori tra coso dipinto e il suo ex nemico

Scopri la sorprendente svolta nella relazione tra Fedez e Maurizio Gasparri, due ex avversari ai ferri corti che oggi si sono uniti in un gesto di pace e collaborazione. Un’incursione inaspettata tra politica e mondo dello spettacolo, dimostrando come le rivalità possano trasformarsi in alleanze sorprendenti.

C’eravamo tanto odiati. Per la serie le giravolte della vita e gli incroci improbabili tra politica e mondo dello spettacolo, Fedez e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, dopo essersene dette di tutti i colori, aver polemizzato l’uno contro l’altro per anni a colpi di insulti e minacce di querele, pare abbiano fatto pace in nome del bullismo e soprattutto della visibilitĂ reciproca. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Fedez e Gasparri, scoppia la pace: lo scambio di favori tra "coso dipinto" e il suo ex nemico

