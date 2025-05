Federico Palmaroli | La satira romana che conquista con Le più belle frasi di Osho

Scopri la satira di Federico Palmaroli, il talento romano noto per la sua ironia che unisce le più belle frasi di Osho con personaggi di spicco come Donald Trump, Giorgia Meloni, Re Carlo e Papa Francesco. La sua ironia pungente dimostra come, più elevato sia il protagonismo spirituale di una figura, più divertente è ascoltarla in romanesco. Un modo originale e coinvolgente per ridere e riflettere sulle dinamiche del potere e della spiritualità.

Donald Trump, Giorgia Meloni, Re Carlo, fino a Papa Francesco perché "più un personaggio è alto spiritualmente" più si diverte a farlo parlare in romanesco. È la satira di Federico Palmaroli, ideatore della pagina " Le più belle frasi di Osho ", che si è raccontato al forum ANSA condotto dal giornalista Domenico Palesse al "Villaggio IN Italia" a Civitavecchia. Lo spazio che accompagna il tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo non risparmiata dall'ironia dell'autore che oggi ha voluto dedicarle la vignetta quotidiana. "Che poi la barca non è tanto fassela, ma mantenella", recita la vignetta con la premier Meloni a bordo del veliero accanto al comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Federico Palmaroli: La satira romana che conquista con "Le più belle frasi di Osho"

