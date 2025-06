Federico Giunti | Igli Tare ok per il Milan Su Inter-Psg dico che…

Federico Giunti, ex centrocampista e volto noto del calcio italiano, si apre in un’intervista imperdibile: dalla sua avventura con il Milan e la Nazionale ai commenti su Inter e PSG. Con passione e competenza, Giunti analizza il presente e il futuro delle big europee, offrendo uno sguardo esclusivo e senza filtri sul mondo del calcio. Ecco cosa ci ha rivelato in queste ore, tra ricordi, opinioni e tanta adrenalina.

Un Federico Giunti scatenato. L’ex centrocampista del Milan si racconta a 360 gradi ai nostri microfoni: dall’esordio in Serie A a quella maglia di Roberto Mancini, senza dimenticare l’illustre esperienza al Milan. Quindi un commento sulla Nazionale e su Luciano Spalletti. Ecco quello che ci ha detto in queste ore Federico Giunti, ospite nei giorni scorsi a Civitanova all’evento celebrativo della ‘Zona Cesarini”. Insomma, un Federico Giunti a tutto campo, tra analisi tecniche, aneddoti inediti e uno sguardo al futuro del Milan e della Nazionale. Eh già, un regista d’altri tempi, oggi uomo di campo e formatore di giovani talenti (DT Lube Academy Treia, nelle Marche). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Segui queste discussioni su X

Federico Iarlori (@fredjarl) Tweet live su X