Federico Bondioli | Sensazioni incredibili dopo aver battuto Bolelli Vavassori Più in alto possibile ma con calma

Federico Bondioli ha conquistato un risultato straordinario agli Internazionali d’Italia 2025, battendo in doppio i prestigiosi Bolelli e Vavassori insieme a Caniato. Questa vittoria segna un’importante crescita nel suo percorso tennistico, dimostrando passione e determinazione con senso di calma e incredibili sensazioni di soddisfazione.

Uno dei nomi saliti agli onori delle cronache recenti è quello di Federico Bondioli, in virtù della sua vittoria, assieme a Carlo Alberto Caniato, al primo turno degli Internazionali d'Italia 2025 in doppio contro Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Un gran risultato per loro e soprattutto lui, che da junior condivideva i campi con figure quali Tien, Blockx, Michelsen e Landaluce. Scopriamo qualcosa in più del ventenne ravennate in quest'intervista che guarda molto al futuro. Innanzitutto, quando hai iniziato ad appassionarti al tennis? " Mi sono appassionato al tennis quando avevo solo 4 anni al Foro Italico, quando mio padre mi portò per un suo torneo di beach tennis.