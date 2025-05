fedeltà alla repubblica il giuramento dei vice prefetti

A Pistoia, i neo viceprefetti Raissa Cipriani e Giulio Morandini hanno ufficialmente giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, confermando il loro impegno istituzionale. Questo importante momento, svolto alla presenza del Prefetto Licia Donatella Messina, rafforza il senso di responsabilità e dedizione dei rappresentanti delle istituzioni nella città.

PISTOIA Hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, nelle mani del Prefetto Licia Donatella Messina, i due neo viceprefetti aggiunti da poco in servizio alla prefettura di Pistoia. Si tratta dei viceprefetti aggiunti Raissa Cipriani e Giulio Morandini, assegnati alla prefettura di Pistoia dopo la conclusione del VII corso di formazione iniziale per l’accesso alla carriera prefettizia, in quanto vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel 2019. Dopo un periodo di formazione iniziale per la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e il tirocinio svolto begli uffici centrali del Ministero dell’Interno, il percorso dei nuovi dirigenti si è completato con un periodo di tirocinio operativo che entrambi hanno svolto in prefettura a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it