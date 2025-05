Fede arte e cultura | a Contesse la notte bianca dedicata ai 100 anni della Parrocchia dell' Immacolata

Scopri l'appassionante Fede, Arte e Cultura a Contesse durante la Notte Bianca dedicata ai 100 anni della Parrocchia dell'Immacolata. Dal 7 al 10 giugno, il rione si anima con musica, eventi culturali e momenti di devozione per celebrare questo importante anniversario, chiamando tutta la comunità a partecipare a una festa indimenticabile.

L'anniversario della Parrocchia Madonna dell'Immacolata è per Contesse l'occasione giusta per far festa. Dal 7 al 10 giugno il rione ospiterà la Notte Bianca con musica, cultura e spazio ovviamente alla devozione. L'evento è stato presentato stamane a Villa De Pasquale dal sindaco Federico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it