Fear Street | Prom Queen | Recensione del film horror Netflix

Scopri la nostra recensione di *Fear Street: Prom Queen*, il quarto capitolo della saga horror teen di Netflix, ambientato a Shadyside e ricco di nuove sequenze splatter. Diretto da Matt Palmer con India Fowler protagonista, questo film porta l'orrore a un livello superiore, offrendo agli appassionati un'esperienza spaventosa e avvincente.

Fear Street: Prom Queen è il quarto capitolo della saga teen horror ispirata ai romanzi di R. L. Stine. Ambientato a Shadyside, in un periodo temporale vicino alla trilogia originale, il film esplora nuove derive splatter. Diretto da Matt Palmer e con India Fowler come protagonista, questo episodio, uscito sempre su Netflix in questo 2025 di certo non convince. Ecco la nostra recensione di Fear Street: Prom Queen. Nella cittadina di Shadyside, Ohio, le votazioni per eleggere la reginetta del ballo del liceo sono interrotte da una serie di omicidi cruenti. Un killer armato di ascia prende di mira le sei candidate al titolo di “Prom Queen”, decimandole una a una. 🔗 Leggi su Universalmovies.it