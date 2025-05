FdI verso le regionali ecco i candidati pronti a correre

Fratelli d’Italia si prepara alle imminenti elezioni regionali, con candidati motivati e pronti a sfidarsi per conquistare il Consiglio regionale. La sfida principale sarà sostenere la riconferma di Francesco Acquaroli, puntando su figure preparate che possano portare voti e rafforzare la presenza del partito nella regione.

Non mancherà di certo il lavoro per Fratelli d'Italia che dovrà scegliere, tra le tante possibili candidature, chi mettere in lista per correre al consiglio regionale e chi, soprattutto, porterà in dote un buon numero di voti per centrare l'obiettivo primario di confermare Francesco Acquaroli alla guida della Regione. Di certo questi candidati sono pronti a correre in lungo e in largo per fare campagna elettorale e portare voti alla lista. Tra loro ci sono quattro civitanovesi: oltre al consigliere regionale Pierpaolo Borroni (nella foto), anche due assessori Francesco Caldaroni e Barbara Capponi e poi Giovanni Corallini, che era candidato di lista alle comunali, non eletto.

