Favola dark | una notte di mistero e incanto

Scopri una favola dark tra mistero e incanto, ambientata nel suggestivo cimitero storico monumentale della Certosa. Un'esperienza unica, dove Elsa attende nel limbo e Caronte ha deciso di scioperare, regalando una notte tragicomica di emozioni e sorprese. Preparati a vivere un evento indimenticabile tra sogno e realtà!

Preparatevi a una notte di mistero e incanto al cimitero storico monumentale della Certosa per un'esperienza indimenticabile. Data unica! Elsa si trova nel limbo, proprio alla Certosa, in attesa di essere traghettata ma Caronte ha deciso di scioperare! Favola tragicomica. “La magnanimità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Favola dark": una notte di mistero e incanto

