Fastweb+Vodafone lancia una piattaforma di servizi per aziende e P A basata sull’Intelligenza Artificiale

Fastweb e Vodafone hanno lanciato FastwebAI Suite, una piattaforma innovativa di servizi basati sull'intelligenza artificiale generativa dedicata alle aziende e alle pubbliche amministrazioni. Questa soluzione all'avanguardia conferma il ruolo di Fastweb+Vodafone come leader italiano nel campo delle tecnologie AI sovrane e avanzate.

ROMA (ITALPRESS) – Una piattaforma di servizi e strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale Generativa dedicati alle aziende e alle pubbliche amministrazioni. È "FastwebAI Suite" annunciata oggi da Fastweb+Vodafone, la prima telco italiana a lanciare soluzioni AI based sovrane, Fastweb+Vodafone consolida il proprio posizionamento di operatore di riferimento per la trasformazione digitale del Paese tracciando la via per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale. La presentazione, che si è tenuta oggi a Roma, ha visto la presenza, tra gli altri, di Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone; Mario Nobile, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); Andrea Santagata, Amministratore delegato area Digital e MarTech di Mondadori Media.

