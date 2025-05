farmacie comunali all asta in cassa entrano 34 milioni

Le farmacie comunali di Vignola sono state messe all'asta, portando nelle casse del Comune circa 3,4 milioni di euro. Questa operazione, parte della strategia di risanamento finanziario, permette di recuperare importanti risorse economiche per il territorio. Scopri di più sulle dinamiche di questa vendita e sull'impatto sul futuro della città.

Il Comune di Vignola, in questi giorni, è diventato più ricco di circa 3,4 milioni di euro. È infatti in corso di aggiudicazione l’asta delle due farmacie comunali, che l’amministrazione comunale aveva deciso di mettere in vendita per risanare i conti della Vignola Patrimonio srl, la società partecipata al 100% dal Comune stesso, che era proprietaria appunto delle due farmacie "Attilio Neri" e "Giovanna Carbonara", oltre che del mercato ortofrutticolo. A dare per primo la notizia della vendita il blog Amare Vignola dell’ex assessore Andrea Paltrinieri, che scrive tra l’altro: "Alla scadenza del 19 maggio erano numerose le offerte pervenute per l’acquisto delle due farmacie comunali di Vignola, la farmacia "Attilio Neri" e la "Giovanna Carbonara". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it