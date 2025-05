Farine di insetti allarme del Times | Non è come sembrava La rivelazione choc e retromarcia immediata

Le farine di insetti sono state considerate da molti come una soluzione innovativa e sostenibile per le proteine alternative. Tuttavia, recenti rivelazioni e uno studio shock hanno messo in discussione questa convinzione, svelando che il loro impatto ecologico potrebbe essere meno favorevole del previsto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla retromarcia che ha sorpreso il mondo.

Farine di insetti, contrordine: non sono così sostenibili come si credeva. O almeno come volevano far credere quelli che le hanno spinte così tanto. Negli ultimi anni, infatti, questo prodotto è stato presentato come una delle soluzioni più promettenti nel panorama delle proteine alternative sostenibili. Tuttavia, un nuovo studio commissionato dal governo britannico solleva forti dubbi sul reale impatto ambientale di questo alimento innovativo. Secondo quanto riportato da The Times, l’allarme è chiaro: “Fermate l’hamburger di insetti. Mangiare insetti fa male al clima “. La ricerca commissionata dal Dipartimento per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito (Defra) e condotta dalla società di consulenza Ricardo ha infatti messo sotto la lente la produzione di farina ottenuta da larve di mosca soldato nera (Hermetia illucens). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Farine di insetti, allarme del Times: “Non è come sembrava”. La rivelazione choc e retromarcia immediata

