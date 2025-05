Farete la fine del vostro amato Dux | la lettera anonima al Comune di Prevalle

Una lettera anonima con simboli anarchici e minacce pesanti è stata recapitata al Comune di Prevalle, nel Bresciano, rivolta alla manifestazione culturale “Liber”. Questo episodio evidenzia le tensioni politiche e la delicatezza del contesto locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi pubblici.

Una lettera anonima con simboli anarchici e pesanti minacce è arrivata al Comune di Prevalle, nel Bresciano, prendendo di mira la manifestazione culturale “Liber” organizzata dall'amministrazione comunale di centrodestra. Il messaggio inizia con il simbolo anarchico e la scritta " Né servi né padroni. Comune dai risvolti fascisti, sovranisti e nostalgici. Altro che Liber. Farete la fine del vostro amato Dux ". Nel mirino è finita la manifestazione culturale alla quale hanno partecipato autori vicini alla destra. La risposta del Comune. "Il Comune di Prevalle condanna con la massima fermezza ogni forma di minaccia, intimidazione e violenza verbale, e ha già provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti per gli opportuni accertamenti", fa sapere l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Farete la fine del vostro amato Dux”: la lettera anonima al Comune di Prevalle

