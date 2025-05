Farage potrebbe diventare premier ma l’élite vuole distruggerlo

Nigel Farage potrebbe diventare il prossimo premier, ma l'élite globale lavora per ostacolarlo, temendo il suo impatto su economia, NHS e politiche di immigrazione. Con accuse di razzismo e fascismo e pressioni da UE, ONU e altre organizzazioni, la sua possibile ascesa apre un scenario di svolta politica e sociale di grande tensione.

Si prevedono rapporti catastrofici su economia, NHS, e accuse di razzismo e fascismo, con pressioni da UE, ONU e altre organizzazioni.

