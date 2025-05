Fame come arma di guerra e tagli ai fondi per lo sviluppo | bisogna invertire la tendenza

La fame come arma di guerra e i tagli ai fondi per lo sviluppo stanno acutizzando le crisi alimentari nel mondo, richiedendo un'azione urgente e coordinata. Secondo di Francesco Petrelli di Oxfam Italia, è fondamentale invertire questa tendenza per garantire un futuro più equo e sostenibile per le popolazioni vulnerabili.

di Francesco Petrelli, portavoce e policy advisor su sicurezza alimentare di Oxfam Italia Il nuovo Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari appena pubblicato, curato da una coalizione di agenzie internazionali e organizzazioni della società civile, segna un ulteriore salto di qualità nell’analisi di un contesto internazionale sempre più caratterizzato dai tagli agli aiuti umanitari e allo sviluppo, che rappresentano il primo strumento per combattere e prevenire la fame e le emergenze umanitarie. In un momento di crisi del multilateralismo ci pone infatti di fronte ad una fotografia che non solo dovrebbe far riflettere, ma spingere la comunità internazionale a un sostanziale ripensamento rispetto alla strada imboccata per la risoluzione delle più gravi crisi e conflitti che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fame come arma di guerra e tagli ai fondi per lo sviluppo: bisogna invertire la tendenza

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera - A Gaza, la fame è diventata un'arma nella guerra. Israele blocca 160.000 tonnellate di aiuti, mentre 470. 🔗continua a leggere

