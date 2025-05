Falerna 69enne muore per strada dopo aver trovato chiusa la guardia medica

Un uomo di 69 anni è morto improvvisamente per strada a Falerna dopo aver trovato chiusa la guardia medica, lasciando sgomenta la comunità. L’episodio, avvenuto sabato nel Lametino, ha suscitato forti polemiche e richieste di approfondimento da parte delle autorità locali. Il sindaco Francesco Stella ha denunciato l’accaduto come un episodio di "inaudita gravità".

Ha accusato dei malesseri e si è recato al posto di Guardia medica ma non ha trovato nessuno. Poco dopo, l'uomo è morto in piazza. E' accaduto a Falerna, nel Lametino, sabato scorso. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Francesco Stella che ha pubblicato la nota inviata all'Azienda sanitaria provinciale definendo l'episodio di "inaudita gravità". “Anche un addetto della Polizia locale - scrive il sindaco - accertava l'assenza del medico. Tutto ciò è intollerabile". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Falerna, 69enne muore per strada dopo aver trovato chiusa la guardia medica

